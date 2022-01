Revalida 2022: termina hoje prazo para pagar taxa de inscrição da 1ª etapa

O prazo para o pagamento da taxa de inscrição da 1ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022 termina nesta quarta-feira, dia 26 de janeiro.

Desse modo, para confirmar o cadastro no exame, os inscritos devem gerar o boleto por meio do site do Revalida e pagar até hoje, respeitando os horários de compensação bancária.

O valor da taxa de inscrição, determinado pela Lei 13.959/2019, é de R$ 410. O valor equivale a 10% do valor mensal da bolsa vigente do médico-residente.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recebeu as inscrições para a 1ª etapa do Revalida 2022 entre os dias 17 e 21 de janeiro. No mesmo período, os interessados puderam solicitar atendimento especializado e atendimento por nome social.

Provas

O Inep vai aplicar a prova da 1ª etapa do Revalida 2022 no dia 6 de março. Essa fase do exame conta com a aplicação de uma prova teórica, enquanto a prova da 2ª etapa é prática.

Ainda conforme o edital, a aplicação das provas será feita em oito capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de medicina em instituições estrangeiras. Desse modo, para exercer a profissão no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame.

Com informações da Agência Brasil.

