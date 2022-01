Noca (Marieta Severo) vai viver uma verdadeira reviravolta nos próximos capítulos de ‘Um Lugar ao Sol’. É que de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, a avó de Lara (Andréia Horta) vai ficar cara a cara com o filho que foi roubado de seus braços na juventude.