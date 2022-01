Revoltada? Natália detona Bárbara no ‘BBB 22’: ‘Ela é muito esnobe’

Parece que o clima de “viagem do terceirão” está começando a se dissipar no “BBB 22”. Natália detonou Bárbara durante uma conversa com Lucas Bissoli, a modelo revelou que foi ignorada três vezes pela colega de confinamento.

“Ela estava na cozinha, eu cheguei do lado dela, eu falei alguma coisa, e ela ouviu e fingiu que não ouviu. Eu perguntei pela terceira vez, e ela fingiu de novo que não ouviu. Depois, outra pessoa falou outra coisa para ela, e ela respondeu essa pessoa”, contou.

“Ela é muito assim mesmo, ela é muito esnobe. Aqui, a gente precisa ser humilde. Você pode ser foda, pode ser o Brad Pitt e entrar aqui, mas você tem que ter humildade, você está lidando com pessoas, não com animais, e nem [que fosse] um animal”, finalizou a sister.

Lucas entendeu o ponto de vista de Natália e afirmou que também possui problemas com Bárbara, ele disse que a loira está atrapalhando sua amizade com Rodrigo Mussi. “Eu conversava para caramba com ele. Eu tenho um carinho por ele também, mas ele se afastou para caramba. Eu conversei com ele um dia, depois troquei três minutos com ele antes da prova. Mas quanto mais ele se aproxima da Bárbara, mais eu me afasto dele”, revelou.

