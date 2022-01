Rifles, granadas e drogas são apreendidos durante abordagem em Tancredo Neves

Foto: Divulgação/PM

Rifles, granadas e vários tipos de drogas (maconha, cocaína e crack) foram apreendidos na manhã desta segunda-feira (24), durante uma abordagem da Polícia Militar no bairro de Tancredo Neves. De acordo com informações da PM, uma guarnição da 23ª CIPM estava realizando rondas na localidade do Sobral, quando encontrou homens armados. Houve troca de tiros e na perseguição, os policiais encontraram uma casa abandonada com todos os materiais.

Os suspeitos fugiram. Ao todo, foram encontrados dois tabletes de maconha, cocaína distribuída em seis tabletes, porção de um quilo, 19 pedras grandes e em mais de mil pinos, 191 pedras de crack e 161 cápsulas para acondicionar a mesma droga.

Além dos entorpecentes, a PM encontrou sete granadas; 100 munições de calibre 12, uma balança; dois rifles, dois carregadores de diferentes calibres, duas bases de carregador de HT, cinco capas de coletes balísticos e muitas embalagens para acondicionar drogas. Todo material foi apresentado na Central de Flagrantes.