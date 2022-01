Rio não vai exigir comprovante de vacina das crianças nas escolas

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), informou nesta quinta-feira (13) que as escolas da capital não vão exigir o comprovante de vacina da covid-19 para o acesso dos estudantes. A prefeitura do Rio inicia na próxima segunda-feira, dia 17 de janeiro, a vacinação de crianças na capital. A imunização começará com crianças entre 5 e 11 anos.

De acordo com Paes, as crianças não podem ser impedidas de entrar nas escolas, independente da imunização. Portanto, a capital não vai cobrar que os responsáveis apresentem comprovante de vacina das crianças. Nesse sentido, Paes afirmou:

“Criança vai entrar em qualquer escola da Prefeitura do Rio. Criança não pode responder pela decisão eventualmente equivocada (de não ser vacinada) do pai e da mãe, do responsável”.

A vacinação será iniciada com crianças de 11 anos e segue até o dia 9 de fevereiro, alcançando crianças de 5 anos. Sobre o calendário de vacinação, Paes afirmou que a prefeitura consegue fazer a vacinação de todas as crianças em uma sem, mas a programação é de quatro semanas “em razão da perspectiva de chegada de doses”.

Volta às aulas está prevista para 7 de fevereiro

O início do ano letivo com aulas presenciais nas escolas da rede municipal do Rio está previsto para o dia 7 de fevereiro. O prefeito ressaltou a importância de manter a oferta das aulas presenciais e as escolas abertas:

“É importante entender que no Rio de Janeiro manteremos aula como prioridade absoluta. Nada passa na frente das nossas crianças podendo ter sua educação adequada, depois de tanto tempo, com tanto problema”, afirmou o prefeito.

