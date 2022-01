Rio Vermelho recebe hotel restôbar e rooftop contemporâneo em fevereiro

Em fevereiro de 2022, o bairro do Rio Vermelho ganha o Canto, um hotel restôbar e rooftop contemporâneo, marcado por um conceito exclusivo, comandado pelas empresárias Aussy Pazzangora e Deborah Almeida.

Com poucos quartos no hotel, apenas 16 suítes, e dois espaços para alimentação, o Canto ocupa as antigas dependências do F Desing Hostel, do ator Luiz Fernando Guimarães. O projeto é da arquiteta Adriane Lins.

Na parte de baixo do hotel, há um restôbar contemporâneo com capacidade para 60 pessoas e entrada independente para os hóspedes do hotel. Já na cobertura, tem o rooftop para happy hours e coquetelaria com a mesma capacidade do restaurante e vista para o Rio Vermelho. Os espaços contam com uma gastronomia moderna, que reinventa a culinária baiana, pelo chef Matheus Almeida.