Por essa ninguém esperava. Rivais em “A Fazenda 12”, Raissa Barbosa e Carol Narizinho foram flagradas aos beijos na festa de aniversário de Lucas Guimarães na noite do último sábado (22).

No reality rural, uma briga das duas viralizou na web após Raissa saltar as camas do quarto e partir para cima da ex-panicat durante uma discussão. Elas precisaram ser separadas por outros famosos que estavam no local.

Veja o vídeo com o beijão das ex-peoas: