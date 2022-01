Rodrigo detona Tiago Abravanel no ‘BBB 22’: ‘É um bananão’

Rodrigo não teve papas na língua na hora de detonar Tiago Abravanel durante uma conversa com Jessilane na madrugada desta quinta-feira (27). O brother resolveu desabafar com a sister sobre alguns movimentos que percebeu no jogo.

“Não dá mais pra chegar pro Tiago e dar coração (no queridômetro) quando o cara é um bananão, o homem quer ficar bem com todo mundo e diz que lá fora gosta de jogo, gosta o caralh*, gosta de ficar bem com todo mundo”, disse.

O brother ainda falou sobre Arthur Aguiar, disse que o ator possuía um “put* desvio de caráter”, tentou dar uma chance ao colega de confinamento, mas percebeu o jogo dele.

“Dei uma chance pra esse cara […] Mas acabei de pegar um monte de desvio de caráter do cara, o cara fica aqui escondidinho pegando as pessoas que estão sem grupo e trazendo pra ele, tentando achar um cara de vilão. Vai tomar no c* dele”, finalizou.

“Cara, mas joga a sua verdade. Então joga a sua verdade”, respondeu Jessilane após ouvir o desabafo de Rodrigo.