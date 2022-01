Rodrigo do ‘BBB 22’ usa termo ‘traveco’ e recebe alerta de Vyni e Maria: ‘Não é legal’

rodrigo: “pô eli, eu to tentando dormir, mas to lembrando do pinto do traveco que você ficou com medo lá irmão ????”

vyni: “traveco não”

maria: “isso aí que você (rodrigo) falou não é legal” #bbb22 pic.twitter.com/Ut6Q962ZA3

— sim estou me tratando (@BBBateria) January 21, 2022