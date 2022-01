Rodrigo revela medo do paredão: ‘quem sou eu na fila do pão?’

Antes da festa desta quinta-feira (28), Lucas e Rodrigo conversaram em particular sobre o jogo na cozinha. O paranaense revelou saber que é uma das opções do líder, e os dois firmaram uma aliança no jogo.

“Eu tô com medo porque o meu está na reta. Não quero ir com dois camarotes, quem sou eu na fila do pão? Tô com medo, mas vou com medo mesmo”, desabafou Rodrigo.

“Estamos juntos. A gente contra a casa toda”, tranquilizou Lucas.

Os dois também conversaram bastante sobre o grupo formado por Scooby Tiago Douglas e Arthur. “Os mais jogadores são os que falam que não querem jogar”, comentou o estudante de medicina.

“Eles estão grandes, ganhando provas. A gente só vive ameaçado. Quando a gente vai crescer?”, questionou Rodrigo.

“Eles fazem um milhão e meio em um contrato, a gente tem que trabalhar”, concluiu Lucas, que ainda afirmou simpatizar com os meninos do camarote, mesmo com as divergências.