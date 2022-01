Rodrigo vence segunda prova do anjo; Jade Picon, Paulo André e Brunna estão no monstro

Rodrigo Mussi é o segundo Anjo do BBB 22. Com a conquista, o participante foi consagrado pela segunda vez com o colar que vai dar imunidade a algum brother ou alguma sister. A prova aconteceu neste sábado (29).

Em cinco rodadas, Rodrigo fez o total de 7 pontos. E, na rodada desempate com Bárbara, ele fez a maior pontuação.