Romance antigo? Maria revela que já flertou com Paulo André antes do ‘BBB 22’

O clima esquentou na última quarta-feira (19) no “Big Brother Brasil”. A atriz Maria revelou para os colegas de confinamento que ela e Paulo André, atleta participante do camarote, já trocaram flertes fora do reality show.

“Paulo é um sonso porque a gente já dava em cima um do outro lá fora, não sei porque ele está fazendo essa graça”, disse a cantora.

“Comentava nas fotos dele ‘benza Deus’”, completou a sister entregando entretenimento para os participantes que estavam na academia.

Veja o momento: