Rotas e linhas que eram atendidas pela Veleiro passam por mudanças. Confira!

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) divulgou nesta segunda-feira, 17, as medidas adotadas para garantir a prestação dos serviços para os usuários do transporte coletivo da capital que eram atendidos pela empresa Veleiro. As mudanças nos itinerários entraram em vigor ainda hoje, já as novas linhas terão início a partir desta terça-feira (18)….

Os cidadãos também poderão realizar novas integrações. Foto: Ascom SMTT/Idalécio Lucas Confira as alterações nas linhas, realizadas nesta segunda-feira (17) A linha 208 (Jacarecica/Vergel) acessará as seguintes localidades: Santo Eduardo, Avenida Deputado José Lages e Posto 7. E deixará de atender aos usuários que buscam como destino o Maceió Shopping e bairro Mangabeiras, passando a atender aos passageiros que tem como destino a Praia de Jatiúca, rua Deputado José Lages, e ao conjunto Santo Eduardo, proporcionando novos deslocamentos para os usuários do litoral norte. Depois volta ao itinerário normal nos percursos de ida e volta. A medida visa atender os usuários das linhas 210 e 213. O trecho do bairro de Mangabeiras e do Maceió Shopping, continuarão sendo atendidos pelas demais linhas que circulam pelo litoral norte passando pelo bairro de Cruz das Almas nos sentidos: Jatiúca, Ponta verde, Centro, Prado, Ponta Grossa, Vergel, Trapiche e Pontal. Já a linha 051 (Santos Dumont/ Centro (Via Poço) voltará ao itinerário normal – Praça da Faculdade, Rua Ceará, Praça do Pirulito, Poço – , até o Prado (Rua Ceará). Deixando de atender ao Joaquim Leão. Para os usuários da linha 102 (João Sampaio/ Trapiche-Terminal da Jaqueira), retornará o atendimento até o Trapiche e não seguirá mais até o Pontal. Novas linhas que serão implantadas A partir desta terça-feira (18), os passageiros que utilizavam as linhas circulares passam a ser atendidos por duas novas linhas. A 401 (Circular Bairros 1) e a 402 (Circular Bairros 2) que atenderão aos usuários dos bairros Trapiche, Vergel, Mangabeiras, Cruz das Almas ,Feitosa , Gruta, Farol, Jatiúca e Ouro Preto. Também será possível fazer integrações, para isso é preciso ficar atento ao sentido das viagens, conforme tabela abaixo: Whatsapp do SIMM Os cidadãos podem encaminhar solicitações relacionadas ao atendimento das linhas, a exemplo de ajustes nos itinerários. Também é possível formalizar denúncias, enviar fotos e vídeos a qualquer hora do dia, para o número (82) 98134 6858.

Fonte: Alagoas24horas