Royal Face oferece mais de 180 vagas de emprego em 13 estados; veja quais

A Royal Face, rede de clínicas especializadas em estética facial, está com 185 vagas de emprego, abertas. As oportunidades estão distribuídas por 13 estados do país. Entre eles, estão: Bahia, São Paulo, Paraná, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Piauí e Distrito Federal

Os salários variam entre R$ 1,5 mil a R$ 5 mil. Os candidatos precisam ter experiência nas áreas. Já a escolaridade varia de ensino médio para os cargos da área comercial, serviços gerais e recepcionista; tecnólogo em estética para esteticista; e superior para gestor. Os candidatos a biomédicos estetas devem ter cursado a pós-graduação ou habilitação em estética.

Os profissionais podem concorrer aos cargos de analista de marketing, analista de compras, atendente comercial, avaliador, biomédico esteta, consultor comercial, consultor de expansão, esteticista, farmacêutico, recepcionista, gerente área técnica e gestor comercial.

Como medida de prevenção contra a covid-19, as etapas do processo seletivo e treinamento da Royal Face foram adaptadas para serem totalmente on-line. Os interessados podem buscar mais informações sobre as vagas, as cidades e se inscrever pelo site da empresa.