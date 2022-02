RTM abre vagas de emprego pelo país

A RTM abriu novas vagas de emprego em suas filiais do Rio de Janeiro e São Paulo. São oportunidades de trabalho para jovens que procuram estágio, recém formados até profissionais especializados. Veja, a seguir, como se candidatar!

RTM abre novas vagas no Rio de Janeiro e em São Paulo

A RTM é uma empresa do ramo financeiro, que atua no mercado oferecendo infraestrutura de telecomunicações e soluções de tecnologia em nuvem privada para diversas organizações. Ainda, trabalha com altíssima segurança e alta taxa de disponibilidade. Estão presentes em quase todo o país em mais de 600 instituições espalhadas por 19 Estados do Brasil.

A empresa procura por novos colaboradores, que concordem e pratiquem seus valores, além de profissionais qualificados e apaixonados. Além disso, oferece benefícios aos seus contratados, sendo alguns deles: treinamentos, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, assistência médica, vale alimentação, auxílio farmácia, previdência privada, participação nos lucros da empresa, etc. Veja as vagas que foram abertas nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro:

-São Paulo

Consultor de Negócios;

Analista de Negócios Pleno;

Estagiário em Redes – NOC;

Analista de Soc Jr. Plantão Noturno.

-Rio de Janeiro

Estagiário de DP;

Analista de Desenvolvimento Júnior.

Como me candidatar

Para se candidatar a uma das vagas ofertadas é só entrar no site de recrutamento e seleção pelo link, clicar na vaga desejada e anexar o currículo atualizado.

