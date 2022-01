Rui Costa assina ordem de serviço para construção do Hospital Ortopédico da Bahia

O governador Rui Costa assinou, nesta segunda-feira (10), a ordem de serviço que autoriza o início das obras do Hospital Ortopédico da Bahia (Hoba). Também será construído o Centro Educação, Inovação e Formação da Bahia (Ceinfor). As duas unidades ficarão instaladas na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, no antigo prédio da empresa de telefonia Oi. Com uma área de 45 mil m² e gestão da Secretaria de Saúde do Estado, o Hoba será a maior unidade do país em ortopedia, segundo o governador.

“Vai ser o maior hospital de ortopedia e complexo educacional do país, não só local. São 212 leitos e, com a sua implantação, assim como em outros investimentos, pretendemos compatibilizar o serviço com a demanda que temos no estado”, afirmou Rui.

O governador também disse que o espaço será uma importante ferramenta profissional. Segundo Rui, junto ao hospital, ficará instalado o Ceinfor, com uma área de 44 mil m² e gestão da Secretaria Estadual de Educação. No local, será implantada uma unidade escolar voltada para a formação de estudantes do Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio em Tempo Integral e Educação Profissional. Foto: Fernando Vivas/GOVBA O projeto inicial prevê a ampliação do atendimento educacional realizado hoje em duas escolas da região: a Escola Estadual Polivalente do Cabula (Mãe Stella) e a Escola Estadual Visconde de Itaparica. No total, oito edificações serão construídas ou adaptadas. A expectativa é que seja ofertadas, inicialmente, cerca de 3 mil matrículas na primeira fase do projeto. A quantidade de vagas será ampliada progressivamente.