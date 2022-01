Rui Costa confirma retorno de aulas presenciais em fevereiro: ‘Não há porquê não ter aula’

O governador Rui Costa confirmou nesta quinta-feira (20) o retorno das aulas presenciais no dia 7 fevereiro. Mesmo com o aumento no número de casos de Covid-19, Rui disse que suspender as aulas teria um impacto grande na educação.

“Nós não podemos prejudicar ainda mais a educação, o prejuízo é enorme. Isso vai impactar muito não só nos indicadores da educação, mas também nos indicadores sociais, de emprego e renda na população lá na frente”, disse.

A afirmação foi feita durante a entrega de tratores para municípios baianos, no Parque de Exposições de Salvador. Segundo o governador, a vacinação dos estudantes será uma das condições para o retorno às salas de aula e para a matrícula dos estudantes.

De acordo com Bnews, Rui falou sobre a possibilidade de montar uma força-tarefa com prefeituras do estado, para que os alunos possam ser vacinados nas próprias escolas. Os estudantes de colégios estaduais representam 80 a 85% dos jovens com mais de 12 anos, segundo o governador.

“Nesse momento não vamos alcançar nenhuma outra estrutura econômica”, promete. “Faço um apelo para que todos façam a sua parte. As escolas voltarão dia 7, presencial, não será híbrido nem virtual. Inclusive, estou pedindo aos prefeitos que aproveitem o retorno das aulas para montar uma vacinação volante nas escolas, fazer uma repescagem de vacinação. Como 80 a 85% dos alunos da rede estadual têm mais de 12 anos, eles já deveriam estar todos vacinados”, explicou.

Por fim, Rui disse que não há como recuperar o tempo perdido.

“Não tem como ficar três anos seguidos sem aulas. Esse também é o tipo de coisa que você não recupera porque um bocado de gente vai ficando para trás. Não há porquê não ter aula, então, nós vamos voltar às aulas e vamos aproveitar para reforçar a vacinação nas escolas”, concluiu.

Aulas da rede municipal

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, também confirmou o retorno às aulas das escolas municipais no dia 3 de fevereiro. O gestor municipal afirmou nesta quinta-feira, durante cerimônia simbólica de abertura das mini Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que o aumento de casos de Covid-19 na cidade não fará com que o início do ano letivo, de forma presencial, seja adiado.