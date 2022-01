Rui Costa reduz capacidade máxima de eventos para 3 mil pessoas na Bahia

Os shows e eventos na Bahia só poderão acontecer com no máximo 3 mil pessoas. Além disso, outros estabelecimentos, como teatros e cinemas, não poderão operar com mais de 50% da capacidade máxima. A decisão foi anunciada pelo governador Rui Costa nesta segunda-feira (10) em entrevista ao Bahia Meio Dia, da TV Bahia.