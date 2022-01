Rui entrega kits com utensílios domésticos para famílias atingidas por chuvas

A entrega foi realizada por meio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS). O investimento foi de R$125.247,88 do tesouro estadual e contou com o apoio da Magazine Luiza, que fez doações de fogões.

Nesta terça-feira (4), o governador Rui Costa visitou a cidade de Vereda, na região extremo sul do estado, para entregar kits com utensílios domésticos para as famílias atingidas pelas chuvas. Entre os itens, foram entregues geladeiras, fogões, botijões de gás e colchões para as famílias da zona rural cadastradas pela prefeitura local.

O governador também entregou a reforma da Escola Municipal Arlete Alves da Silveira Silva e visitou o Colégio Estadual Odílio Alves Neto – no qual autorizou a Secretaria de Educação (SEC) a licitar as obras de modernização. Após a reforma, o local deve contar com refeitório, auditório, vestiário, reforma e cobertura de quadra poliesportiva. Durante a visita também foram anunciadas obras no município.

Além disso, Rui aprovou o revestimento primário da Rodovia BA-699, no trecho entre Itanhém e Jucuruçu. Para a reforma foi investido R$ 4.137.389,50, realizado pela Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA). Também foi assinada a Ordem de Serviço para construção do Sistema Simplificado de Abastecimento de Água na localidade de Córrego da Paixão, no valor de R$ 350 mil. Por fim, Rui autorizou a SEC a fechar convênio com o município para reforma da Creche Augusto Mineiro no Distrito de Cruzeiro do Sul e da Escola Liege Dantas no Distrito de São José da Vereda.

Outros convênios

A Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) vai realizar um convênio por meio da Superintendência dos Desportos do Estado (Sudesb) para construção de uma Areninha Society na sede da cidade. Já a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) fechou um convênio no valor de mais de R$ 1,5 milhão através da Conder para pavimentação de vias urbanas na sede do município e nos Distritos de São José de Vereda, São João da Prata, Sulzinho, Centenário e Massaranduba. Já a Secretaria de Desenvolvimento Rural vai construir o Mercado Municipal na sede, obra que será realizada pela CAR, com investimento de R$1,4 milhão.