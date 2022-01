saiba como consultar seus dividendos na plataforma da Nubank

Muitas pessoas querem garantir uma aposentadoria tranquila ao longo do tempo. Uma das alternativas para isso, pode ser investir em corporações que pagam dividendos, o que pode ajudar na busca de realização desse objetivo. Através do site ou do aplicativo do NuInvest é possível encontrar seus dividendos de forma simples e rápida.

Dividendos é um tipo de rentabilidade paga por parte de algumas empresas da Bolsa de Valores aos seus acionistas. Na NuInvest. Na Nubank, os dividendos caem direto em conta e podem ser consultados pelo aplicativo ou na plataforma da corretora.

Sobre os dividendos da NuInvest

Os dividendos são pequenas partes do lucro que a empresa distribui para retribuir quem investiu na mesma. Em contrapartida, nos fundos imobiliários (FIIs), por exemplo, os cotistas, ou seja, o comprador do FII, adquire parte das cotas do fundo que vão de acordo com o valor do investimento feito.

Nem todas as companhias pagam dividendos na NuInvest. As empresas podem também ter a preferência em reinvestir em melhorias próprias. Existem também as que registram prejuízo ao invés do lucro, por exemplo. Grande parte das que distribuem seus rendimentos tem o costume de distribuir ao menos 25% do lucro líquido para seus acionistas.

O percentual de 25% do lucro líquido virou uma espécie de padrão entre as empresas, porém a companhia não tem obrigação legal. A empresa que decide se a porcentagem é maior ou menor e publica em seu estatuto social.

Consultando recebimento de dividendos no NuInvest

A NuInvest avisa através de notificação no celular assim que o pagamento dos dividendos cai em conta. Para consulta dos rendimentos, dividendos e outros como o JCP (juros sobre capital próprio) acesse o aplicativo ou o portal da NuInvest. Veja os passos para conferir o recebimento de dividendos:

Primeiramente clique em “Acompanhar”;

Vá para a opção “Ver meus investimentos”, em que você encontra a sua lista de ativos;

Por fim, ao final da página é possível ver informações sobre dividendos e outros proventos.

Essas informações aparecem apenas nos ativos com proventos. Caso não tenha havido nenhum investimento, não existirá essa informação. Por hora, a seção de informação detalhada só está disponível na web e no aplicativo NuInvest para Android. A atualização do app é importante para você ficar por dentro dos seus rendimentos.

Proventos: O que são?

Os Proventos Recebidos se referem ao valor total arrecadado do ativo desde a data do primeiro recebimento de proventos na NuInvest. Ela parece logo abaixo do valor recebido. Na opção dos “últimos recebimentos”, aparece o valor recebido nos últimos 12 meses, em que ficam visíveis os meses.

Na seção “Próximos pagamentos” são mostradas informações como: Quantidade, valor líquido, tipo de provento, “data-com”, “data-ex” e a data calculada para pagamento. A companhia analisa a quantidade dos ativos em sua carteira na data de liquidação com a “data-com” para realização do cálculo de pagamento.

“Data-com” é a data limite onde você precisa estar com ações e FIIs na carteira até o fim da sessão de negociação da bolsa de valores, conhecido como “pregão”. Assim, é o período que dá direito aos acionistas de ter dividendos que vão ser distribuídos pelas empresas. Já o “Data-ex” é a data seguinte a “data-com”. Se for realizada uma compra de uma ação ou FIIs nesta data, quer dizer que você não terá direito a receber aqueles dividendos.

Além disso, valor creditado pode ser visto no portal ou no aplicativo NuInvest. Para isso, basta clicar na opção “Mais” em seguida vá em “Relatórios”. Por fim, clique em “Extrato”. O período de pagamentos que deseja encontrar pode ser selecionado em “Buscar”. Em histórico é possível encontrar a descrição e lançamento do recebido.