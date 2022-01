Saiba como deixar o seu nome invisível no WhatsApp

O WhatsApp não permite que o usuário deixe a aba de “nome” (identificação no mensageiro) em branco. Neste sentido, não é possível ocultar a informação para todos os contatos.

Porém, um pequeno truque pode ajudar o usuário a tirar definitivamente o nome do WhatsApp. Ao usar um determinado caractere, o nome fica invisível no mensageiro. A opção é disponível tanto para Android quanto para iOS.

Veja também: WhatsApp: Saiba como limpar o seu e evitar travamentos

Veja como deixar o seu nome invisível no WhatsApp

Copie o caractere unicode a seguir “?”, sem as aspas; Feito isto, abra o WhatsApp em seu celular e acesse as configurações para exibir o seu perfil; Toque sobre seu nome e apague tudo; Em seguida, toque sobre a área do nome e selecione “Colar”; Toque em “OK” para confirmar a ação e veja que seu nome agora está invisível no WhatsApp.

WhatsApp testa recurso para transferência de conversas de Android para iOS

Diante tantas tecnologias já bem estabelecidas, principalmente, envolvendo o armazenamento em nuvem, é difícil compreender como o WhatsApp ainda não possui um sistema consolidado para migrar o histórico de conversas entre Android e iOS.

Segundo o portal WABetaInfo, foi encontrado na versão para testes do iOS, 22.2.74, a possibilidade de transferir dos sistemas da Apple para dispositivos Samsung e do Google. No entanto, a ferramenta não favorece o caminho inverso, Android para iPhone.

Neste sentido, a plataforma está desenvolvendo uma funcionalidade que permite a transferência dos arquivos de conversa de um dispositivo Android para um iOS. De antemão, para utilizar a ferramenta de migração é necessário baixar o aplicativo “Move to iOS”.

Na prática, o WhatsApp solicita a permissão para importar o histórico de bate-papo antes de iniciar o processo. O mensageiro também avisa que o celular deve ser mantido sem bloqueio para concluir a operação.

Vale salientar que a ferramenta ainda não tem data de lançamento marcada, mas deve chegar de forma gradativa aos usuários que participam da versão beta do WhatsApp. Logo, os cidadãos devem ficar de olho nas novas atualizações do mensageiro.