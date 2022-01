Saiba como será a dinâmica do primeiro paredão do ‘BBB 22’

Mal começou o “BBB 22” e os telespectadores já podem esperar uma semana cheia de surpresas na casa mais vigiada do Brasil. Tadeu Schmidt explicou na noite da última terça-feira (18) as dinâmicas que levarão ao paredão, com direito a anjo autoimune e superpova.

Confira a dinâmica até o primeiro paredão:

Terça-feira (18) – Prova da Imunidade (resistência) para os Pipocas.

Quinta-feira (20) – Entrada de Linn da Quebrada, Arthur Aguiar e Jade Picon. Prova apenas para os Camarotes, valendo imunidade dupla.

Sexta-feira (21) – Super Prova, com Pipocas e Camarotes, para definir o Líder e o Anjo Autoimune.

Domingo (23) – Formação de Paredão Triplo com prova Bate e Volta. Cada participante terá dois votos e o indicado pelo Líder pode indicar um no contragolpe.