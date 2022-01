Saiba como solicitar o empréstimo Nubank em 2022

O Nubank é um dos maiores bancos da América Latina. Pela sua valorização, muitos brasileiros buscam os seus serviços, inclusive, o empréstimo. Caso queira, o cidadão ainda pode fazer simulação para consultar as condições do crédito oferecido pela fintech.

No entanto, de acordo com a instituição digital, a funcionalidade de empréstimo pode não estar disponível para todos os correntistas, uma vez que é liberada de forma gradativa conforme o perfil do cliente.

Como simular e contratar o empréstimo Nubank?

Os procedimentos são bem simples, e devem ser realizados pelo aplicativo da fintech. Veja o passo a passo a seguir:

Na tela principal do aplicativo, busca pela opção de “Empréstimo”. Toque no botão “Simular empréstimo”; Feito isto, selecione o motivo do empréstimo bem como o seu tipo — pessoal ou com portabilidade de salário (opção só disponível para quem recebe diretamente o salário no Nubank); Na tela seguinte, faça a simulação informando o valor que deseja tomar emprestado, o número de parcelas e a data do primeiro pagamento; Em seguida, verifique se a taxa de juros, as condições do empréstimo, bem como o valor total a ser pago ao final do período são vantajosos; Para finalizar, leia as condições e confirme a operação digitando a sua senha no campo obrigatório.

Taxas de juros e pagamento do empréstimo

De acordo com o Nubank, as taxas de juros são diferentes e personalizadas conforme o perfil de cada correntista. Essa ação explica o motivo pelo qual a funcionalidade não é liberada para todos os clientes. Todavia, o banco informa que tenta ao máximo deixar as porcentagens abaixo das aplicadas no mercado.

Com relação ao pagamento do empréstimo, deve ocorrer mensalmente na data de vencimento definida na contratação. Caso haja atraso no pagamento, é cobrada uma multa fixa de 2% mais juros. Os valores adicionais são exibidos pela instituição até a quitação da parcela.

Neste caso, é necessário se organizar financeiramente para não sofrer com valores a mais. Além disso, é possível cancelar o empréstimo contratado após 7 dias da solicitação. Mas para isso, é necessário ter na conta o valor total emprestado mais as taxas de IOF, o imposto que incide sobre toda operação financeira.