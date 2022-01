Saiba como usar o neon na decoração e trazer um pouco de ‘BBB’ para sua casa

Na edição de 2022, a decoração da casa do Big Brother Brasil apostará em muitas cores e tons em neon. A ideia do reality show da TV Globo é remeter às décadas de 1970, 80, e 90. Apesar dessa vibe “cringe”, o neon está em alta, tanto na moda, quanto na decoração.

Se você quer trazer essas cores fortes e chamativas para sua decoração, mas não sabe como fazer sem ficar exagerado, confira as dicas abaixo:

Foto: Pinterest

Se você quiser ousar ainda mais, opte por pintar uma parede do ambiente com uma cor neon. O ideal é que a cor seja aplicada em um ambiente com paleta predominantemente neutra. Se tiver criança em casa, o quarto ou brinquedoteca pode receber essa tonalidade.