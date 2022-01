Saiba novos métodos para aumentar o limite de crédito

De acordo com o banco digital Nubank, um dos seus principais objetivos é descomplicar a vida financeira dos seus clientes, além de incluir cidadãos que nunca tiveram acesso a produtos bancários. Desse modo, muitas vezes o limite de crédito disponibilizado pela fintech acaba sendo inferior que o desejado pelos usuários. Apesar disso, é importante saber que é possível aumentar o limite de crédito de forma gradual.

O Nubank informa que o aumento gradual pode acontecer de acordo com o comportamento financeiro de cada cliente. Inicialmente, o limite disponibilizado pela cada usuário é definido por meio de uma análise de riscos e algumas pontuações externas, como o Score do Serasa, por exemplo.

“Nós nos preocupamos com a saúde financeira das pessoas. Também levamos em consideração o quanto é possível liberar de limite sem que a empresa assuma riscos de prejuízo. Por isso, pensamos em um limite que esteja de acordo com os gastos apresentados no cartão” afirma o Nubank em seu blog.

Saiba como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

Segundo informações disponibilizadas pelo Nubank, algumas atitudes tomadas pelos clientes podem contribuir para o aumento do limite do cartão de crédito. Um exemplo disso é não atrasar o pagamento das faturas do cartão. Confira alguns comportamentos que podem auxiliar o aumento do limite de crédito:

Utilizar bastante o limite atual, ou seja, fazer compras com o crédito disponibilizado pelo banco digital;

pelo banco digital; Concentrar os gastos no cartão de crédito Nubank;

Nubank; Evitar o crédito rotativo (pagamento superior ao valor mínimo, mas inferior ao total da fatura);

Pagar a fatura completa até a data de vencimento estipulada pelo banco digital. Uma dica do Nubank para manter a fatura em dia é escolher uma data de vencimento próxima à data de pagamento do salário;

Manter a renda sempre atualizada no aplicativo do Nubank.

Além dos comportamentos citados anteriormente, outros dados são analisados, como a relação dos clientes com outras agências de crédito e o comportamento do usuário com o pagamento de compras, mesmo que não sejam feitas no crédito. O Nubank também informa que é analisado se existem parcelamentos de fatura e se já houve dívidas anteriores com o Nubank.

Veja como solicitar o aumento do limite por meio do App

Se o usuário segue as dicas citadas anteriormente e deseja solicitar o aumento do limite de crédito, essa solicitação deve ser feita por meio do aplicativo do Nubank. Para isso é preciso acessar o App e clicar em “Cartão de crédito”.

Em seguida, o cliente deve selecionar a opção “Ajustar limite” e clicar em “Pedir aumento”, onde será necessário digitar o limite desejado. Por fim, o usuário precisa escolher o motivo para a solicitação do aumento do limite. Desse modo, o Nubank realizará uma análise e comunicará o usuário.

Para conseguir controlar seus gastos mensais, os usuários também podem diminuir o limite de crédito disponibilizado pelo Nubank. Para isso, basta abrir o App no smartphone e clicar em “Ajustar limite” na área do cartão de crédito. Em seguida basta arrastar a “gotinha” para a esquerda e diminuir o valor.