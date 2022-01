Saiba o que pode pesar no seu bolso em 2022

O ditado é sempre parecido com “ano novo, vida nova”, certo? Mas parece que este ano o brasileiro ainda vai precisar lidar com problemas antigos, com alta de indicadores nas alturas, fruto das políticas aplicadas até aqui e da crise sanitária enfrentada pelo mundo.

O G1 fez um levantamento com alguns gastos que devem pesar no bolso do brasileiro e nós vamos trazer aqui um resumam da matéria. Aperte os cintos e prepare a carteira e a conta bancária, os valores podem ser significativos:

Energia Elétrica

A alta da energia elétrica não deve ficar restrita a 2021 e deve acompanhar o brasileiro por mais um ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) inclusive já tem estimativas da alta da conta de luz em 2022 – números aproximados a 22%.

Em paralelo a isso, o governo federal diz estudar medidas para reduzir o aumento, mas até agora nada de efetivo foi anunciado. Se o reajuste de 22% se concretizar, uma conta de R$ 100 mês poderá ir para R$ 122 e assim proporcionalmente.

Aluguel

Quem precisar reajustar o aluguel já no início do ano pode ter uma surpresa, principalmente se os valores estiverem baseados no IGP-M – isso porque o indicador acumula alta de 17,78% em 12 meses.

IPVA Quem tem um veículo precisa já se preparar para alta do Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA). O motivo tem relação com a valorização dos valores de veículos novos e usados e os valores podem ser maiores e menores a depender do estado. A estimativa média é que o reajuste seja de 22% – clique aqui e entenda mais sobre o cálculo dos valores. IPTU O IPTU é um imposto municipal cobrado sobre terrenos de vias urbanas e com construção, desta forma seu reajuste deve depender de decisões do prefeito de cada cidade do país. Em alguns locais o valor do imposto pode ser congelado e não aumentar, em outros, como é o caso de SP o imposto pode ter reajuste limitado a 10%. Entenda aqui como o valor do imposto é calculado.

Combustível

Aumentando significantemente desde o início da pandemia, o preço do combustível deve depender do preço do dólar em relação ao real e o preço internacional do barril do petróleo. Isso acontece porque a Petrobrás vem adotando políticas levando em consideração cotações internacionais.

Os valores do preço do barril de petróleo no mercado internacional e do câmbio estão sendo adotadas pela Petrobras desde 2016.

Juros e empréstimos

Quem precisar de empréstimos e financiamentos pode ter maiores dificuldades, principalmente pela política de aumentar juros para conter a inflação. Atualmente os juros estão em 9,25% ao ano, mas a perspectiva é que atinja 11,50%.