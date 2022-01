Saiba quais procedimentos estéticos Brunna Gonçalves fez para entrar no ‘BBB 22’

A dançarina Brunna Gonçalves decidiu fazer algumas mudanças em seu corpo antes de entrar no “BBB 22”. A esposa de Ludmilla passou por uma cirurgia plástica e uma série de procedimentos estéticos para o reality. As informações são do jornal “Extra”.

A sister, de 30 anos, aplicou botox nas regiões da testa e canto dos olhos como forma de prevenir rugas e linhas de expressão. Além de fazer preenchimento com ácido hialurônico nas maçãs do rosto, queixo, mandíbula e boca.

“Esse procedimento é feito para deixar o rosto mais harmônico e realçar a beleza dela”, revelou Isabela Viegas, esteticista que cuidou de Brunna. A dançarina também passou por uma Lipo Lad, para definir e modelar a barriga.