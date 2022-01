Saiba qual será o fim de Lupita em ‘Nos Tempos do Imperador’

Os criadores de ‘Nos Tempos do Imperador’ pensaram em um desfecho interessante para a personagem Lupita, interpretada por Roberta Rodrigues, entretanto, a atriz testou positivo para Covid-19 e teve de ficar fora das gravações finais do folhetim das seis.

Lupita iria reencontrar a irmã gêmea e as duas iriam sair juntas em turnê pelo mundo. Entretanto, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, todo o estrelismo que seria dado para Lupita, passará para Quinzinho (Augusto Madeira).

Segundo a publicação, no novo desfecho, Quinzinho aparecerá no palco do famos cassino e irá se consagrar com stand up comedy.