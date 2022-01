Saiba que horas Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada entram no ‘BBB 22’

Quem está ansioso para ver a casa do ‘Big Brother Brasil’ completa já pode comemorar e anotar na agenda. Nesta quinta-feira, dia 20, às 13h, os três participantes que ainda não entraram no BBB encontrarão os colegas de jogo que já estão confinados no reality.

A entrada de Jade Picon, Linn da Quebrada e Arthur Aguiar na casa será transmitida ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além de seguir com exibição no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view do programa. Ainda na quinta-feira, como anunciado ao público por Tadeu Schmidt, será a vez do grupo Camarote disputar sua primeira prova valendo imunidade.

O ‘BBB 22’ tem direção geral de Rodrigo Dourado, direção de gênero de Boninho e apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Um Lugar ao Sol’, e domingos, após o ‘Fantástico’.