Saiba quem Douglas vetou da prova do líder

A prova do líder acontece a todo vapor na noite desta quinta-feira (27) no BBB 22. O primeiro a conquistar a liderança no reality, Douglas, teve o direito de vetar três participantes da prova.

O brother vetou Rodrigo Eliezer e Bárbara. Vale lembrar que Bárbara, ao lado de Lais, conquistou primeira a prova da imunidade. Já Rodrigo fez dupla com Douglas na primeira prova de liderança.

Duplas da prova:

-Douglas e Arthur

-Eslovênia e Lais

-Natália e Lucas

-Maria e Brunna

-Jessi e Naiara

-Jade e Linn

-Tiago e Scooby