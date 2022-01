Saiba quem é affair que Eliezer, do ‘BBB 22’, levou para Maldivas

Na última terça-feira (18) o participante da pipoca do “BBB 22”, Eliezer, revelou para os colegas de confinamento que seu terceiro encontro com uma ficante aconteceu nas Maldivas.

“Eu falei: vamos para Maldivas? E ela falou: Bora! Aí, no nosso terceiro encontro, foi Maldivas. Demos uns beijos lá (…) Não temos nada sério, ela é gente boa demais, é muito minha amiga. Eu acho o seguinte, que se não fosse o Big Brother o caminho seria, sei lá, [em referência a um relacionamento], eu me conheço”, disse o brother.

Não demorou muito tempo para Ana Clara, a ficante que viajou para o destino paradisíaco, aparecer para falar sobre o momento. “Ele vive literalmente como se o mundo fosse acabar amanhã e esquece que os cartões vão estourar”, escreveu com humor em seu perfil do Instagram.

“Somos amigos, eu tô torcendo demais por ele, ele é a cara do BBB. É aquela pessoa que começa a falar e você fala ‘Meu Deus, você seria tudo no BBB’. Ainda não deu tempo de as pessoas conhecerem ele bem, que ele começa a falar e você não consegue para de escutar. É muita história, muito perrengue e ele merece muito”, completou em vídeo.