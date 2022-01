Saiba quem é Casimiro, streamer que bateu recordes de acessos ao reagir a série de Neymar

Você já ouviu as expressões “Meteu essa?” ou “Esquece”? Se você acompanha o universo das redes sociais talvez as reconheça. Esses bordões fazem parte do vocabulário de Casimiro Miguel, carioca fenômeno das lives. Especialmente durante a pandemia, Cazé, como é chamado, ganhou ainda mais visibilidade com seus “reacts” – vídeos reagindo a diversas situações – no YouTube.

Os vídeos que vão parar no YouTube são cortes das lives realizadas por Casimiro no Twitch, serviço de streaming de vídeo ao vivo. Torcedor do Vasco, Cazé reage a jogos de futebol, passando por tour de mansões e comidas extravagantes. O streamer também é um assíduo comentarista do Big Brother Brasil.

Em 2021, Casimiro foi eleito personalidade do ano na premiação “eSports Brasil”. Na segunda (24), ele alcançou outro feito: bateu o recorde de audiência simultânea de uma live no Twitch do Brasil, juntando 545 mil pessoas para acompanhar com ele – e suas reações – o primeiro episódio da série documental sobre Neymar, da Netflix.

Casimiro começou no canal de televisão Esporte Interativo, atual TNT Sports Brasil, comentando e jogando em um programa de vídeo games, o “EI Games”.

Em seguida, passou a fazer esquetes no “De sola”, canal de humor da emissora, e também se tornou comentarista esportivo no SBT Esportes Rio.

O futebol é o tema principal do seu conteúdo e ficará ainda mais forte a partir deste ano. O streamer fechou um contrato com o Campeonato Carioca e transmitirá no seu canal no Twitch os jogos da competição.

Além de reagir a situações, Casimiro também faz lives contando histórias cotidianas da sua vida. De maneira simples e espontânea, o carioca transforma situações banais em conteúdos com grande engajamento.

A transmissão que fez Casimiro bater o recorde no Twitch teve a participação de Neymar. Antes de começar o “react”, Cazé conversou com o jogador do Paris Saint Germain. “Estou muito feliz e emocionado de estar saindo o documentário e você é o primeiro, né. Que moral que você tá, hein?”, disse Neymar, que participou por voz.