Saiba quem é Hugo Novaes, nordestino escolhido por Anitta no ‘Domingão’

Neste domingo (16), o “Domingão com o Huck” estreou um nova atração: “Um Crush para Anitta”. O nome do quadro deixa claro o objetivo: conseguir um crush para a cantora. Através de perguntas e provas, Anitta escolheu às cegas entre três pretendentes. O felizardo foi o alagoano Hugo Novaes, que ganhou um beijão da cantora.

Hugo Novaes, o escolhido de Anitta, é poeta e nordestino, características que ele faz questão de deixar claro no seu perfil do Instagram, que conta com mais de 72 mil seguidores.