Saiba quem foram os vencedores do ‘Melhores do Ano’

O tradicional “Melhores do Ano” foi apresentado no último domingo (2) no primeiro “Domingão com Huck” de 2022. Na premiação, artistas concorreram em categorias que prestigiaram novelas, telejornais e personalidades, além de emocionar com grandes homenagens. Confira a lista de vencedores:

Atriz de série – Marjorie Estiano (Sob Pressão)

Jornalismo – Renata Vasconcelos

Ator de série – Julio Andrade (Sob Pressão)

Humor – Tatá Werneck

Melhor Série – Sob Pressão

Personalidade Digital – Juliette

Música do ano – Batom de Cereja, Israel e Rodolffo

Ator de novela – Chay Suede (Amor de Mãe)

Atriz de novela – Regina Casé (Amor de Mãe)

Melhor Novela – Amor de Mãe

Confira alguns dos melhores momentos da noite: