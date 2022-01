Saiu! Caixa libera novo lote do Vale-Gás Nacional de R$52 hoje

Atenção, brasileiros! Nesta quarta-feira, 20 de janeiro, o Governo Federal, por meio da Caixa Econômica Federal (CEF), realiza o pagamento de um novo lote do Vale-Gás Nacional. Está confirmado que cerca de 5,4 milhões de famílias receberão o benefício de R$ 52 para ajudar na compra do botijão de gás de 13kg.

O valor do abono pode sofrer variações conforme o preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP) no mercado nacional, correspondendo a apenas 50%. A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos repasses do benefício.

Veja também: Auxílio emergencial 2022: Benefício vai voltar a ser pago? Confira

Como sacar o Vale Gás de R$52?

Assim como o pagamento, o saque deve ser realizado da mesma forma que ocorre com os benefícios do Auxílio Brasil. Neste caso, as pessoas que recebem pelo aplicativo Caixa Tem poderão acessar o vale gás direto pela plataforma, podendo usar o token de resgate do benefício.

Da mesma forma, aqueles que recebem o abono do antigo Bolsa Família pelo cartão do programa, terão acesso ao auxílio gás pela ferramenta, podendo ser utilizada em terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, além das agências da Caixa.

É importante salientar que o vale-gás é um programa volátil. Isso significa que todos os meses novas pessoas terão a chance de fazer parte do projeto. Pelo menos é isso o que o Ministério da Cidadania está prometendo.

Calendário de pagamentos do Vale-Gás

Os pagamentos do Auxílio Gás seguirão as mesmas datas de repasses do benefício do Auxílio Brasil. Neste caso, o cronograma se iniciou desde ontem, 18 de janeiro de 2022, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Nesta quarta-feira (19), o vale-gás é para um novo grupo de beneficiários.

Vale ressaltar que as famílias dos municípios atingidos pelas chuvas nos estados da Bahia e Minas Gerais tiveram o pagamento do benefício iniciado no dia 27 de dezembro de 2021.

NIS com final 1 – 18/1;

NIS com final 2 – 19/1;

NIS com final 3 – 20/1 – PAGAMENTO HOJE;

NIS com final 4 – 21/1;

NIS com final 5 – 24/1;

NIS com final 6 – 25/1;

NIS com final 7 – 26/1;

NIS com final 8 – 27/1;

NIS com final 9 – 28/1;

NIS com final 0 – 31/1.

Por fim, caso queira consultar o seu benefício, basta acessar os aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem, ou o Atendimento Caixa ao Cidadão no telefone 111.

Por que o valor de R$ 52?

Em suma, o valor do benefício deve ser equivalente a 50% do preço médio do botijão de gás de 13kg. Neste caso, a quantia deve ser reajustada conforme o que é cobrado no mercado, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Quem tem direito ao benefício?

Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo federal ( CadÚnico ), cujo a renda familiar mensal per capita é menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); ou

), cujo a renda familiar mensal per capita é menor ou igual a meio salário mínimo (R$ 606); ou Famílias que tenham entre seus membros residentes no mesmo domicílio quem receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) da assistência social.

A legislação ainda estabelece que o auxílio será concedido “preferencialmente às famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência”.