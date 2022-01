Saiu da praia? Veja 4 filmes com clima de férias e verão – Coisa de Cinéfilo

Neste mês de janeiro, muitas pessoas tiram alguns dias de folga ou férias para aproveitar o verão e sentir o calor que está fazendo debaixo de um bom sombreiro na praia. E tem filme que tem justamente essa “vibe”, não é? Um clima de férias e verão que faz a gente ficar morrendo de vontade de sair correndo para tomar um banho de mar.

A parte boa, claro, é que a maioria destes filmes são leves e engraçados, mesmo quando tem uma mensagem importante a ser passada. Por isso, o Coisa de Cinéfilo fez aqui uma pequena seleção de filmes de férias e de verão para você curtir com toda a família e entrar no clima da estação. Confira!

Férias Frustradas de Verão – Google Play

O filme conta com Kristen Stewart, Jesse Eisenberg e Ryan Reynolds no elenco e se passa no verão de 1987, quando os jovens vão trabalhar durante o verão em um parque de diversões para ganhar um dinheiro extra. Chegando lá, o protagonista acaba se apaixonando pela colega de trabalhando e tentando viver um romance de verão. O longa tem uma trilha sonora maravilhosa ambientada nos clássicos dos anos 1980.

Esposa de Mentirinha – Netflix

A comédia com Jennifer Aniston e Adam Sandler conta a história de um médico bem mulherengo que finalmente acredita ter encontrado o amor de sua vida, mas que conta algumas mentiras para sustentar a relação. Inclusive, diz que tem filhos e uma ex-esposa. Quando surge a oportunidade de uma viagem, ele implora para que a atendente do consultório e amiga finja que é a esposa megera e vá com ele para a viagem, junto com os filhos dela. Dentre muita confusão, o filme é divertidíssimoe conta ainda com participação de Nicole Kidman.

Mamma Mia! – Star+

Este delicioso musical tem um grande elenco e traz as músicas da banda Abba, narrando a história de Sophie, uma jovem que não sabe quem é o pai. Na ocasião de seu casamento, ela resolve investigar os diários antigos da mãe para ver se descobre quem é o genitor. Com muita confusão e belíssimas fotografias da Grécia, o filme é a cara do verão e dá vontade de pular imediatamente no mar.

Doze é Demais 2 – Disney+

Bem no clima infantil, esta continuação traz a família Baker indo curtir as férias num lago. O casal e os 12 filhos se reúnem em uma casa, garantindo muita confusão e diversão. A situação fica ainda mais complicada quando eles se encontram com um casal que também possui uma família grande e com a qual eles possuem grande rivalidade, já que eles são bem ricos. Ótimo longa para conferir com a família toda e não depende muito da história do primeiro.

Marcela Gelinski*

Editora-chefe do site Coisa de Cinéfilo