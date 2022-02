Salário médio de admissão sofre queda real no Brasil em 2021

O Governo Federal observou que houve uma queda na média salarial de admissão dos trabalhadores do Brasil no ano de 2021. Quem está dizendo isso é o próprio Palácio do Planalto. De acordo com as informações oficiais, a média de pagamentos para dezembro do ano passado ficou na marca dos R$ 1,7 mil

Em números totais médios, nós estamos falando de uma média de R$ 1.793,34. Isso representa portanto uma queda real nos valores quando comparamos com o mesmo período de 2020. Em pleno primeiro ano de pandemia, o Brasil registrou uma média de R$ 1.909, 19. Pelo menos é isso o que o Governo está dizendo.

Quando se considera a questão da inflação, nós estamos falando de uma redução na ordem de R$ 115,85. Pelos dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), isso quer dizer que o brasileiro que foi admitido no trabalho passou a ter um poder de compra visivelmente menor do que aquele que existia em 2020.

É importante analisar esses dados por esse ponto de vista por uma série de motivos. O principal deles é que não importa apenas quanto a pessoa está ganhando. É preciso ver também quanto ela vai gastar. Se a inflação sobe, os produtos ficam mais caros e esse salário acaba gerando um poder de compra menor.

Em resumo: viver de salário no Brasil ficou mais difícil em 2021 do que era em 2020. Neste momento, o Governo tenta achar uma maneira de reverter esse quadro neste ano de 2022. Para isso, analistas acreditam que o primeiro passo é encontrar maneiras de tentar reduzir o tamanho dessa inflação. A maioria acredita que isso não vai acontecer de uma hora para outra.

“Movimento natural do salário”

Em entrevista nesta semana, membros do Governo Federal estão dizendo que esse problema seria uma espécie de movimento natural. Eles afirmam que os salários estão mais baixos porque a economia estaria se recuperando.

Bruno Dalcolmo, do Ministério do Trabalho, disse que as empresas normalmente preferem contratar pessoas com menos experiência em momentos de retomada da economia. E isso explicaria uma média menor de salários.

“São movimentos naturais em todos os anos, ou em momentos de crise e retomada econômica”, disse Dalcolmo. Ao todo, o Brasil criou 2,7 milhões de vagas em comparação com o que se viu em 2020. É o que os dados mostram.

Emprego x auxílios

A questão da geração de empregos é algo que está preocupando o Governo Federal neste momento. É que ainda no ano passado, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que prefere dar emprego do que auxílios para a população.

Esse, aliás, foi o argumento dele para o não retorno ao Auxílio Brasil. Ele disse que iria conseguir trabalhos para pessoas. Assim, ainda na avaliação dele, eles não iriam mais precisar se preocupar com a questão dos recebimentos de benefícios.

De qualquer forma, o Governo vai seguir com os pagamentos dos seus projetos este ano. De acordo com o Ministério da Cidadania, cerca de 17,5 milhões de pessoas estão recebendo o Auxílio Brasil. E em torno de 5,4 milhões estão pegando o vale-gás nacional