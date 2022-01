Salário mínimo deveria ser de R$ 6 mil

Conforme o levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômico (Dieese), o valor do salário mínimo deveria ser de pelo menos R$ 6 mil. O total estimado como ideal está mais de 5 vezes acima da realidade, já que como publicado no Diário Oficial da União, o salário mínimo de 2022 deve ser de R$ 1.212.

Veja também – Auxílio Brasil: governo diz ter zerado a fila

O Dieese realiza está estimativa com base numa família de quatro pessoas e pensando em direito básicos estabelecidos pela constituição, como alimentação, moradia, educação, entre outros.

O resultado é negativo não apenas para os mais pobres, mas também para economia num todo. Já que um menor salário mínimo pode significar menos dinheiro e menos consumo.

Outro ponto que chama atenção é que por mais um ano o salário mínimo não teve ganho real, mas sim foi reajustado para cobrir apenas a inflação.

Você Pode Gostar Também:

“Na prática, isso significa que as pessoas vão viver pior, vão comprar menos mercadorias. Para a economia do país isso também é ruim, porque significa menos consumo”, afirmou o professor de economia da ESPM Leonardo Trevisan, em entrevista para o jornal da Cultura.

Em outros governos, o aumento chegou a impactar de fato a renda do brasileiro. Excluindo o governo Bolsonaro e os anos de 2017 e 2018, o salário mínimo teve aumento real desde 2005. Em 2006, na gestão Lula, foi registrado o melhor aumento com 13,04% além da inflação.

A falta de aumento real, de acordo com o Dieese, funcionaria como uma espécie de freio para economia – confira aqui o que esperar para 2022 economicamente falando.

Confira aqui o histórico de reajuste do salário mínimo:

Como dito acima, o aumento real é o valor maior que a inflação. Ou seja, quando dizemos que em 2005 o aumento real foi de 8,23% – este é o percentual para além do aumento dos preços. Veja abaixo o histórico de aumento real do salário-mínimo:

Mês/ano Salário mínimo Aumento Real mai/05 R$ 300,00 8,23% abr/06 R$ 350,00 13,04% abr/07 R$ 380,00 5,10% mar/08 R$ 415,00 4,03% fev/09 R$ 465,00 5,79% jan/10 R$ 510,00 6,02% jan/11 R$ 545,00 0,37% jan/12 R$ 622,00 7,59% jan/13 R$ 678,00 2,64% jan/14 R$ 724,00 1,16% jan/15 R$ 788,00 2,46% jan/16 R$ 880,00 0,36% jan/17 R$ 937,00 -0,10% jan/18 R$ 954,00 -0,25% jan/19 R$ 998,00 1,14% jan/20 R$ 1.045,00 0% jan/21 R$ 1.100,00 0% jan/22 R$ 1.212,00 0%