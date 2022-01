Salvador ganha nova unidade de acolhimento para adolescentes

Na última segunda-feira (24), Bruno Reis, prefeito de Salvador, realizou a inauguração de mais uma unidade de acolhimento Institucional (UAI), no Jardim das Margaridas. O local tem capacidade para atender até 20 adolescentes do sexo masculino, entre 15 e 17 anos.

Em coletiva, o prefeito afirmou que o ambiente tem toda a estrutura necessária para os jovens, com ala de estar, sala de estudos, sala de leitura, administração, quatro quartos e um com acessibilidade a pessoas com deficiência (PCD).

Além disso, tem quatro banheiros, duas salas para a administração e equipe multidisciplinar, piscina, garagem, cozinha, churrasqueira e espaço amplo para a prática de atividades esportivas.

O objetivo é que os adolescentes que estão em condição de risco social integrem a casa até serem devolvidos à família de origem ou adoção.

Durante a estadia, os garotos desenvolverão atividades monitoradas por profissionais para garantirem o apoio pedagógico de acordo com as necessidades de cada um deles.

Ainda no ano de 2022, a prefeitura de Salvador espera entregar uma república voltada para pessoas que completaram 18 anos e que não poderão ficar mais nas Unidade de Acolhimento, com uma estrutura para os jovens não retornem à situação de vulnerabilidade.