Salvador inicia aplicação da terceira dose em gestantes nesta terça-feira (04)

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, inicia nesta terça-feira (04) a aplicação da terceira dose para gestantes e puérperas com idade igual ou superior a 18 anos. Estão aptas para receberem a dose de reforço, as gestantes e puérperas que receberam a 2ª dose até o dia 05 de agosto de 2021.

A estratégia segue as orientações da Nota Técnica SECOVID 65/2021, publicado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o documento emitido pelo Governo Federal, gestantes e puérperas só deverão ser imunizadas com a vacina da Pfizer.