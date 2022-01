Salvador: pagamento de débitos podem ser feitos através de totem na sede da Sefaz

A sede da Sefaz fica localizada na Rua das Vassouras, no Centro de Salvador. No equipamento, a população poderá realizar o pagamento do IPTU, ITIV, ISS, Dívida Ativa e taxas através do cartão, podendo dividir em até 48 vezes o valor devido. O totem possibilita o uso de até três cartões de crédito para pagamentos.