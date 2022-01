Salvador: pais já podem fazer recadastramento de crianças para vacinação contra Covid-19

Para ter acesso a primeira dose da vacina contra a Covid-19, as crianças devem realizar o recadastramento do Sistema Único de Saúde (SUS) em Salvador. A atualização cadastral pode ser feita de forma online no site www.recadastramento.saude.salvador.ba.gov.br ou presencialmente nas 155 unidades básicas da rede municipal. Aquelas que já realizaram o recadastramento serão introduzidas automaticamente na lista de habilitadas para vacinação.