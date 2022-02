Salvador Shopping promove Festival Gastronômico a partir desta segunda (31); confira

A partir desta segunda-feira (31) o Shopping Salvador promove a segunda edição do Festival Gastronômico com menu completo custando até R$ 110,00. A edição que tem como tema sabores tropicais, acontece do dia 31 de janeiro até o dia 27 de fevereiro no piso nos pisos L1, L2 e L3, com pratos produzidos com frutas tropicais como coco, manga, acerola, mamão, entre outras.

O menu foi elaborado pelos restaurantes Al Mare, 33 Steakhouse, Tokai, Healthy, Mercado Orgânico e a Ganache Doçaria.

Para os clientes que desejam receber as refeições em casa é possível realizar a compra através da através da plataforma Salvador Shopping Online e pelo aplicativo disponível gratuitamente em Android e IOS. Durante a primeira semana do festival o frete é grátis.

O Al Mare, que fica localizado no piso L1 e traz como entrada o Camarão tropical, preparado com molho rosê com manga, caju, maçã verde e abacaxi, já o prato principal é o Robalo Grelhado com risoto de parmesão com frutas verdes e manga. E, para a sobremesa, o petit gateau de doce de leite com sorvete de coco. A refeição completa custa R$110,00.

O restaurante 33 Steakhouse, que fica localizado no piso L1, preparou um risoto de coco verde que custa R$ 59,90. O prato leva coco verde com crosta de brie e crocante de castanha com camarão empanado com redução de frutas silvestres.

Já na praça de alimentação do piso L3 os clientes podem encontrar o Temaki Califórnia com arroz, kani, pepino japonês e manga por R$26,99, no restaurante Tokai. No piso l2, o Healthy traz um menu especial com ceviche tropical, como entrada e Salmão Ao molho de abacaxi, como prato principal por R$89,00.

O Mercado Orgânico, piso G2, preparou uma Salada de Salmão com mix de folhas, molho de mostarda e mel, ricota, tomate uva, guacamole, pepino, castanha do pará, tarê de laranja e gersal, por R$49,90. A Ganache Doçaria, pisos L1 e L3, preparou para o Festival um minibolo diet de abacaxi com coco que custa R$21,90 e uma torta mousse de limão no valor de R$22,90.