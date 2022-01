Salvador tem 14 voos cancelados após casos de Covid-19 em tripulações

De acordo com o Correio*, a partir das 8h, cerca de 10 voos da companhia Azul e quatro voos da Latam foram afetados. Os dados são do site Salvador Airport. A Latam confirmou que os cancelamentos vão se estender durante toda a semana.

Na capital baiana, o voo 4942, que partiria às 8h35 com destino a Campinas, não decolou. Da cidade também sairia um voo no mesmo horário, com destino a Salvador, mas a viagem não aconteceu. Em Belo Horizonte, a situação se repetiu. Tanto o voo de ida, para a capital mineira, quanto o de volta para Salvador, não decolaram.