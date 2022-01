Salvador tem nove praias impróprias para banho neste final de semana; saiba quais

Ao menos nove praias de Salvador estão impróprias para banho neste final de semana. Segundo o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), nos dias em que o tempo estiver chuvoso, as praias podem ser contaminadas, podendo causar doenças para os banhistas.

O balanço de balneabilidade divulgado pelo Inema nesta sexta-feira (28) indica que as praias de São Tomé de Paripe, Tubarão, Periperi, Penha, Bogari, Pedra Furada, Roma, Boca do Rio e Lagoa do Abaeté não apresentam as condições necessárias de banho.