Samsung cria nova área para se aproximar de consumidores mais jovens

A Samsung anunciou que o Brasil vai fazer parte de uma nova estratégia global da companhia: o Future Generation Lab (Future Gen. Lab), equipes que vão prestar consultoria e ajudar a empresa a desenvolver produtos para os mais jovens. A ideia é aproximar a fabricante da Geração Z, formada por pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 1990 até 2010, entendendo as necessidades e desejos de um público consumidor que convive com a tecnologia desde crianças.

Para isso, foi criada uma equipe interna composta por 73 funcionários dedicados da Samsung, a maioria na faixa dos 20 anos, nos escritórios de todo o mundo, incluindo Coréia do Sul, América do Norte, Europa, Sudeste Asiático, Oriente Médio, África, Índia, Rússia, China e América do Sul, no Brasil.

Os novos funcionários trabalham em cooperação para reconhecer novas tendências e sugerir a criação de novos projetos, com foco em áreas de interesse que incluem tecnologia, games, esportes, artes e cultura

Os colaboradores do Future Gen. Lab na Samsung compartilham suas ideias, pontos de vista e expectativas com os executivos para ajudá-los a compreender o comportamento e os gostos dessa geração. A estratégia global também tem como objetivo fornecer insights que sirvam de apoio na tomada de decisões e ponto de partida para criação de campanhas de marketing, produtos e serviços.

Como eles vão trabalhar

Todos os colaboradores do Future Gen. Lab passaram por um treinamento da Samsung e receberam informações importantes para esse trabalho dentro da empresa. Os integrantes participaram de imersões com especialistas em redes sociais, marketing digital, pesquisas de mercado e áreas correlatas, além de aprenderem sobre o processo de criação de conteúdo e narrativa visual utilizado por influenciadores de sucesso.

Os membros dessa nova equipe estarão à frente de projetos específicos, criados a partir de novos insights para falar com esse público alvo de forma mais genuína, segundo a Samsung. Eles vão explorar as ferramentas e linguagens disponíveis para criar um contato mais próximo para apresentar os produtos e suas aplicações no dia a dia a essa geração mais jovem.

A Samsung afirma que os integrantes dessas equipes já estão trabalhando na produção de conteúdos focados nos interesses e no estilo de vida da Geração Z, levando em conta seus valores, opiniões e localizações geográficas. Os membros do projeto também estarão à frente da organização de eventos e novas parcerias com marcas e formadores de opinião relevantes para o seu público.

Produtos que já foram pensados para a GenZ

A Samsung já começou a colocar seu plano em ação. Durante a CES 2022, principal evento de tecnologia do mundo, que aconteceu no começo de janeiro em Las Vegas (Estados Unidos), a fabricante apresentou uma espécie de mini projetor, The Freestyle. Segundo ela, o produto é voltado para a Geração Z e Y.

O aparelho é um projetor bem portátil – pesa 830 gramas – e “inteligente”, contando com recursos de Smart TV disponíveis via plataforma Tizen, da própria Samsung. A ideia é que ele sirva como uma “tela gigante” para projeções em qualquer lugar, já que ele conta com um braço versátil com rotação de até 180 graus.

É possível conectar o The Freestyle com serviços de streaming integrados e recursos de espelhamento e transmissão compatíveis com dispositivos móveis Android e iOS. Ele ainda conta com controle de voz de campo distante, permitindo que os usuários escolham seus assistentes de voz para usar o dispositivo sem precisar das mãos.

Os recursos de nivelamento automático permitem que o dispositivo ajuste automaticamente sua tela a qualquer superfície em qualquer ângulo, fornecendo uma imagem perfeitamente proporcional ao que se deseja. Além disso, o recurso de foco automático permite que o projeto exiba uma imagem nítida em qualquer superfície, em qualquer ângulo, com até 100 polegadas de tamanho.

O dispositivo ainda conta com áudio passivo duplo que permite graves nítidos e mais profundos sem distorção, segundo a fabricante. O som é de 360 graus e permite que os usuários tenham uma experiência com boa qualidade.