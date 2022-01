Saque do FGTS: Confira o calendário oficial de 2022

Trabalhadores que aderiram ao saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão acesso às cotas deste ano de forma gradativa, conforme o seu mês de nascimento. Só em janeiro, a previsão é que 1,3 milhão de pessoas resgate o saque da modalidade.

O FGTS é uma poupança criada para os trabalhadores com carteira assinada. Mensalmente o empregador deve depositar uma quantia equivalente a 8% do salário de seu funcionário. No entanto, os recursos só podem ser sacados em situações específicas, previstas em lei.

Todavia, o saque-aniversário pode ser considerado uma exceção, uma vez que disponibiliza anualmente ao titular, parte do seu saldo disponível nas contas do Fundo de Garantia. Após liberado, o trabalhador deve resgatar a quantia em até três meses.

Confira o calendário do saque-aniversário em 2022

Mês de aniversário Prazo para o saque parcial do FGTS Janeiro De 4 de janeiro a 31 de março Fevereiro De 1.º de fevereiro a 30 de abril Março De 1.º de março a 31 de maio Abril De 1.º de abril a 30 de junho Maio De 3 de maio a 31 de julho Junho De 1.º de junho a 31 de agosto Julho De 1.º de julho a 30 de setembro Agosto De 2 de agosto a 31 de outubro Setembro De 1.º de setembro a 30 de novembro Outubro De 1.º de outubro a 31 de dezembro Novembro De 1.º de novembro a 31 de janeiro de 2023 Dezembro De 1.º de dezembro a 28 de fevereiro de 2023

Adesão ao saque-aniversário do FGTS

A modalidade é opcional, e por isso, os trabalhadores interessados devem aderi-la. É possível realizar o procedimento de forma virtual e presencial. A primeira opção deve ser realizada pelo aplicativo oficial do FGTS ou pelo site da Caixa Econômica Federal.

Já a adesão presencial, deve ser realizada nas agências da instituição financeira responsável. No momento, o cidadão migrará do saque tradicional do FGTS (rescisão), para o saque-aniversário.

Vale ressaltar que quem opta pela modalidade, perde o direito de sacar o FGTS integral diante demissão sem justa causa. Na ocasião, só é possível ter acesso a multa rescisória de 40% sobre o fundo.

Resgate do saque-aniversário do FGTS

Os recursos podem ser sacados por meio do Cartão Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento da Caixa, nas casas lotéricas ou nas agências da instituição com um documento oficial com foto. Ainda é possível realizar uma transferência por meio do aplicativo FGTS para uma conta pessoal.

Valores do saque-aniversário do FGTS

O valor do saque-aniversário depende da faixa de saldo que o trabalhador tem disponível em suas contas no Fundo de Garantia. Neste sentido, ainda é possível receber uma parcela adicional. Veja a tabela:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900