Sascar abre vagas de emprego; veja funções

A Sascar, empresa especializada em soluções de gestão em monitoramento de veículos e frotas, está oferecendo novas oportunidades de emprego para diferentes Estados brasileiros. Acompanhe as vagas e os requisitos obrigatórios para se candidatar, a seguir!

Sascar anuncia oportunidades em diferentes Estados brasileiros

A Sascar, companhia do Grupo Michelin, está presente no Brasil há mais de 16 anos, e oferece aos seus clientes soluções de gestão e monitoramento de frotas e veículos. A companhia também realiza o monitoramento da velocidade, combustível, trajeto e rotas dos veículos, fazendo com que o consumo seja reduzido e a lucratividade de seus consumidores seja aumentada.

Veja as vagas e requisitos exigidos para se candidatar:

Instaladores Técnicos : necessário ensino médio completo, curso em elétrica, CNH categoria B, conhecimentos no Pacote Office, domínio em diagrama elétrico, vivência em elétrica automotiva, conhecimentos em cronotacógrafos e rastreadores e ter disponibilidade para atuar nas cidades de Parauapebas e/ou Carajás;

: necessário ensino médio completo, curso em elétrica, CNH categoria B, conhecimentos no Pacote Office, domínio em diagrama elétrico, vivência em elétrica automotiva, conhecimentos em cronotacógrafos e rastreadores e ter disponibilidade para atuar nas cidades de Parauapebas e/ou Carajás; Agentes de Televendas : escolaridade média completa, experiência em vendas presenciais ou via telefone e experiência em rastreamento veicular será considerado um diferencial;

: escolaridade média completa, experiência em vendas presenciais ou via telefone e experiência em rastreamento veicular será considerado um diferencial; Analistas de PCP (Júnior) : nível superior completo, conhecimentos em planejamento de produção, experiência em implantação KPI’s e em ERP Microsiga Protheus será um diferencial;

: nível superior completo, conhecimentos em planejamento de produção, experiência em implantação KPI’s e em ERP Microsiga Protheus será um diferencial; Agentes de Atendimento ao Cliente : escolaridade média completa, experiência em atendimento ao cliente e conhecimento no Pacote Office;

: escolaridade média completa, experiência em atendimento ao cliente e conhecimento no Pacote Office; Estagiário para o Setor Financeiro: necessário estar cursando nível superior em Ciências Contábeis e experiência básica no Pacote Office.

Como se candidatar

Para ocupar uma das funções na Sascar, é imprescindível atender aos requisitos e realizar um cadastro na vaga que pretende atuar através do site de participação.

