Saulo está com Covid-19 e não participará de shows: ‘Não tenho alegria para cantar’

Saulo foi diagnosticado com Covid-19 e fez um desabafo nesta segunda-feira (17) no Instagram sobre o momento que está passando. O cantor disse que é asmático, mas que já tomou as três doses da vacina e está bem.

“Eu testei positivo e estou com esse vírus maldito no meu corpo, na medida do possível, estou bem! Sou asmático, fugi muito, me cuidei muito, fiquei louco, senti muito medo, profundo mesmo, e a cada dose de vacina, fui vivendo mais, acreditando mais, tomei as três e tomaria muitas outras, tomei a de gripe também! Se vacinem! Se vacinem! Só isso é verdade. Lembrem de todos que não tiveram essa oportunidade!”, escreveu Saulo.

O cantor seguiu o desabafo falando que muitas pessoas próximas foram diagnosticadas com Covid-19 e que não sabe de quem pegou ou se passou para alguém. Por causa da doença, Saulo afirmou que não participará dos shows que tem mercado.

“Muitas pessoas, daquelas que eu amo muito e há muito tempo, que sinto cuidado, testaram positivo, fiquei muito preocupado, todo mundo pegando, eu peguei de alguém ou passei pra alguém…não está nada certo! Por essa razões e por outras tantas humanas, eu não vou participar dos shows que estavam marcados. Por hora, não tenho alegria suficiente para cantar as canções que canto, quando tudo melhorar, a gente puder comemorar, e estiver seguro para todas as pessoas, a gente vai se encontrar para ser abraço inteiro e protegido. Sinto muito, de verdade, pelas pessoas que compraram os ingressos, e peço perdão por todos os transtornos, aos amigos e contratantes, peço compreensão e desejo saúde para todas as crianças e pessoas”, completou.