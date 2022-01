Scheffer abre vagas de emprego; veja 22 cargos

A Scheffer, companhia referência no agronegócio, está oferecendo 22 vagas de emprego em várias regiões do Brasil. As oportunidades são para ocupar diferentes áreas de atuações dentro da empresa. Veja as funções e como se inscrever, abaixo!

Scheffer anuncia oportunidades para o Brasil

A Scheffer, empresa especialista em produção e comercialização de grãos, possui unidades fabris em várias cidades do Maranhão, Mato Grosso e na Colômbia. O foco de suas atividades é voltado para o milho, algodão, soja e no corte e criação do gado, sendo uma referência para o Brasil no segmento que atua.

Acompanhe as vagas disponíveis pela empresa:

Analistas Fundiários;

Analistas Contábeis;

Analistas de Gente e Transformação;

Assistentes de Administração de Pessoal;

Analistas de Educação Corporativa;

Assistentes de Infraestrutura TI;

Técnicos de Segurança do Trabalho;

Eletricistas Automotivos;

Torneiros Mecânicos;

Assistentes de Arquitetura;

Encarregados de Pecuária;

Coordenadores de Controle Administrativo;

Assistentes de Controle Automotivo;

Supervisores de Algodoeira;

Analistas de Mecanização e Tecnologias;

Supervisores Técnicos de Operações Agrícolas;

Coordenadores de Oficina Mecânica;

Analistas Ambientais;

Analistas Fiscais;

Especialistas de Vendas.

A empresa garante salários compatíveis ao mercado, além de oferecer aos novos recrutados um pacote de proventos, como assistência médica, vale transporte, auxílio creche, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida e vale alimentação.

Veja também: Ultragaz tem NOVAS vagas de emprego; veja 29 cargos

Como realizar a sua candidatura

Quer ocupar um dos cargos disponibilizados pela Scheffer? Os profissionais que tenham interesse em participar do processo de seleção, deverão acessar o site de participações e cadastrar seu currículo atualizado na vaga pretendida.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!